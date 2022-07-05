«Бордо» проиграл апелляцию и будет играть в третьем дивизионе чемпионата Франции

Заседание комитета национального директората по управлению (DNCG) по поводу апелляции «Бордо» прошло 5 июля. На нем было принято решение оставить в силе наказание клуба, в результате которого «Бордо» в следующем сезоне будет выступать в третьем по силе дивизионе чемпионата Франции, сообщает RMC Sport.

14 июля было принято решение о понижении «Бордо» до третьего дивизиона из-за проваленной финансовой проверки. Клуб выступил с официальным заявлением, что оспорит это решение.

Напомним, по итогам сезона-2021/22 «Бордо» стал последним в лиге 1 и вылетел из элиты французского футбола.

«Бордо» является одним из самых титулованных клубов Франции. «Жирондинцы» шесть раз становились чемпионами страны и четыре раза выигрывали национальный кубок.