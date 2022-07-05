«Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «ПСЖ» интересуются полузащитником «Лиона» Пакета
«Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «ПСЖ» проявляют интерес к полузащитнику «Лиона» Лукасу Пакета, сообщает ESPN.
По информации источника, 24-летний бразилец доволен своим положением во французском клубе и не собирается уходить.
Отмечается, что полузащитник продолжит выступать за «Лион» в следующем сезоне.
В прошедшем сезоне Пакета забил 11 мячей и отдал семь результативных передач в 43 матчах за «Лион» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
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3
|Монако
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4
|Ренн
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5
|Ницца
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6
|Страсбур
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7
|Ланс
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8
|Лион
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9
|Нант
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10
|Лилль
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11
|Брест
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12
|Реймс
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13
|Монпелье
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14
|Анже
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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|0-0
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17
|Клермон Фут
|0
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|0-0
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18
|Тулуза
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|0-0
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19
|Аяччо
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20
|Осер
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
|- : -
|7.08
|00:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
|00:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|00:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
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Тулуза – Ницца
|- : -
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