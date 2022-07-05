«Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «ПСЖ» интересуются полузащитником «Лиона» Пакета

«Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «ПСЖ» проявляют интерес к полузащитнику «Лиона» Лукасу Пакета, сообщает ESPN.

По информации источника, 24-летний бразилец доволен своим положением во французском клубе и не собирается уходить.

Отмечается, что полузащитник продолжит выступать за «Лион» в следующем сезоне.

В прошедшем сезоне Пакета забил 11 мячей и отдал семь результативных передач в 43 матчах за «Лион» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.