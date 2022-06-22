Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи: «Мы не вели переговоры с Зиданом»
В «ПСЖ» опровергли информацию о переговорах с Зиданом
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал информацию об интересе к бывшему главному тренеру «Реала» Зинедину Зидану. По его словам, парижский клуб не вел переговоры с 49-летним французом.
«Мы вообще не вели переговоры с Зиданом, — приводит слова Аль-Хелайфи Goal. — Контактов не было ни напрямую, ни через третьих лиц. Многие клубы заинтересованы в его приглашении, в том числе сборные, но мы с ним никогда не общались».
Ранее сообщалось, что Зидан может возглавить «ПСЖ», однако в итоге парижский клуб решил назначить Кристофа Гальтье из «Ниццы».
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