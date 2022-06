Самолет Неймара совершил аварийную посадку в Бразилии. Футболист не пострадал

Avi?o do Neymar, que estava vindo dos EUA, precisou fazer um pouso de emerg?ncia em Boa Vista, ap?s sofrer uma avaria no p?ra-brisa.

Muito sol?cito, o craque da Sele??o Brasileira tirou fotos com alguns funcion?rios do aeroporto. pic.twitter.com/U46ySxAWBO