Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи: «Моя цель — чтобы в нашем клубе играли только парижские игроки»
Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи хочет, чтобы в клубе играли только парижские игроки
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи рассказал о своих целях. Он хочет, чтобы в клубе играли только парижские игроки.
«Моя цель на ближайшие несколько лет — чтобы в нашем клубе играли только парижские игроки, — приводит слова Аль-Хелайфи журналист Адриен Гренье в Twitter со ссылкой на Le Parisien. — Лучшие в нашем регионе заслуживают того, чтобы играть за «ПСЖ». Это цель».
В прошедшем сезоне «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции.
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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Анже – Нант
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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