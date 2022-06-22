Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи рассказал о своих целях. Он хочет, чтобы в клубе играли только парижские игроки.

«Моя цель на ближайшие несколько лет — чтобы в нашем клубе играли только парижские игроки, — приводит слова Аль-Хелайфи журналист Адриен Гренье в Twitter со ссылкой на Le Parisien. — Лучшие в нашем регионе заслуживают того, чтобы играть за «ПСЖ». Это цель».

В прошедшем сезоне «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции.