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Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи: «Моя цель — чтобы в нашем клубе играли только парижские игроки»

Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи хочет, чтобы в клубе играли только парижские игроки
Карен Саркисян
Корреспондент
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи рассказал о своих целях. Он хочет, чтобы в клубе играли только парижские игроки.

«Моя цель на ближайшие несколько лет — чтобы в нашем клубе играли только парижские игроки, — приводит слова Аль-Хелайфи журналист Адриен Гренье в Twitter со ссылкой на Le Parisien. — Лучшие в нашем регионе заслуживают того, чтобы играть за «ПСЖ». Это цель».

В прошедшем сезоне «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции.

Источник: https://twitter.com/hadrien_grenier/status/1539281900153540610
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