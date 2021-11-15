Абидаль будет допрошен по делу о нападении на футболистку «ПСЖ»

Французская полиция вызовет бывшего игрока сборной Франции Эрика Абидаля на допрос по делу об избиении полузащитницы «ПСЖ» Хейри Хамрауи, сообщает Le Monde.

В ночь с 4 на 5 ноября, когда девушка возвращалась из ресторана в компании других футболисток парижан, ее автомобиль остановили двое мужчин, вытащили Хейру из машины и избили металлическим предметом.

По информации источника, у Абидаля и Хамрауи раньше был роман.