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Абидаль будет допрошен по делу о нападении на футболистку «ПСЖ»

21:00
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Французская полиция вызовет бывшего игрока сборной Франции Эрика Абидаля на допрос по делу об избиении полузащитницы «ПСЖ» Хейри Хамрауи, сообщает Le Monde.

В ночь с 4 на 5 ноября, когда девушка возвращалась из ресторана в компании других футболисток парижан, ее автомобиль остановили двое мужчин, вытащили Хейру из машины и избили металлическим предметом.

По информации источника, у Абидаля и Хамрауи раньше был роман.

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Иван Шитик все материалы автора
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