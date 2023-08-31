Президент «ПСЖ» Аль-Хеллаифи рассказал о будущем Мбаппе

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хеллаифи высказался о будущем форварда парижан Килиана Мбаппе.

«У нас были очень хорошие переговоры с Килианом. Он великолепный игрок, как личность и как профессионал. Мы обсудили ситуацию с остальными членами его семьи. Новый курс? Я не хочу говорить об этом. Мбаппе — игрок «ПСЖ», — цитирует Аль-Хеллаифи RMC Sport.

Перед началом сезона руководство «ПСЖ» отстраняло Мбаппе от тренировок и матчей с основной командой из-за отказа продлевать контракт, истекающий летом следующего года. 24-летний француз вернулся в состав к матчу второго тура лиги 1.

В текущем сезона Мбаппе забил 3 мяча в двух матчах за «ПСЖ».