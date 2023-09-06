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Сегодня, 19:25

Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи — об атмосфере после ухода Месси и Неймара: «Команда никогда не была такой сплоченной»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался об атмосфере в клубе.

Ранее Неймар заявил, что они вместе с Лионелем Месси пережили «ад» в «ПСЖ». Оба игрока покинули команду в летнее трансферное окно.

«Килиан Мбаппе — невероятный игрок и фантастический человек. Команда «ПСЖ» как на поле, так и за его пределами, никогда не была такой сплоченной. Думаю, это можно было увидеть в прошлые выходные, во время игры с «Лионом» (4:1).

В этом году, в новом цикле «ПСЖ», мы больше сфокусированы на нашем стиле игры, чем на результатах. Если мы сделаем это, результаты будут выглядеть соответственно. У нас фантастический тренер и спортивный директор. Я очень доволен духом, который царит в «ПСЖ», — рассказал Аль-Хелаифи в интервью Record.

«ПСЖ» с 8 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции после двух туров, отставая от «Монако» на два очка.

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Неймар Сантос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Нассер Аль-Хелаифи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 4 3 1 0 13-5 10
2
 ПСЖ 4 2 2 0 8-3 8
3
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
4
 Реймс 4 2 1 1 8-5 7
5
 Лилль 4 2 1 1 5-5 7
6
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
7
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
8
 Ницца 4 1 3 0 4-2 6
9
 Страсбур 4 2 0 2 4-6 6
10
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
11
 Лорьян 4 1 2 1 5-5 5
12
 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
13
 Метц 4 1 2 1 6-9 5
14
 Монпелье 4 1 1 2 7-7 4
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Клермон Фут 4 0 1 3 4-9 1
17
 Ланс 4 0 1 3 4-10 1
18
 Лион 4 0 1 3 3-10 1
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
17.09 00:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
17.09 00:00
Ланс – Метц
 - : -
17.09 00:00
Лорьян – Монако
 - : -
17.09 00:00
Лион – Гавр
 - : -
17.09 00:00
Марсель – Тулуза
 - : -
17.09 00:00
ПСЖ – Ницца
 - : -
17.09 00:00
Реймс – Брест
 - : -
17.09 00:00
Ренн – Лилль
 - : -
17.09 00:00
Страсбур – Монпелье
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 5
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 4
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 4
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Страсбур

 2
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 3 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
Абу Ло

Абу Ло

Метц

 2 1 0
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