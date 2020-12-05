Президент «Ниццы» объявил, кто будет тренером команды после увольнения Виейра

Президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривьер сообщил, что Адриен Урси будет исполняющим обязанности главного тренера команды минимум до конца сезона. В пятницу клуб объявил об увольнении Патрика Виейра.

— Старались поддерживать Патрика до конца, но когда посчитали, что идем не по правильному пути, пришлось пойти на изменения, — сказал Ривьер. - Адриан Урси будет тренером «Ниццы». Больше мы никого не ищем. Он будет в команде в этом сезоне, что будет дальше, посмотрим.

Виейра возглавлял «Ниццу» с 2018 года. Под его руководством команда провела 89 матчей. После 12 туров чемпионата Франции-2020/21 «Ницца» занимает 11-е место в турнирной таблице с 17 очками.