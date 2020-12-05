Президент «Ниццы» объявил, кто будет тренером команды после увольнения Виейра
Президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривьер сообщил, что Адриен Урси будет исполняющим обязанности главного тренера команды минимум до конца сезона. В пятницу клуб объявил об увольнении Патрика Виейра.
— Старались поддерживать Патрика до конца, но когда посчитали, что идем не по правильному пути, пришлось пойти на изменения, — сказал Ривьер. - Адриан Урси будет тренером «Ниццы». Больше мы никого не ищем. Он будет в команде в этом сезоне, что будет дальше, посмотрим.
Виейра возглавлял «Ниццу» с 2018 года. Под его руководством команда провела 89 матчей. После 12 туров чемпионата Франции-2020/21 «Ницца» занимает 11-е место в турнирной таблице с 17 очками.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю