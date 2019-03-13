Президент "Лиона" - об отношении к "Сент-Этьену": "Я дальтоник, но зеленого не ношу"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас высказался по поводу игры "Сент-Этьена", который считается самым принципиальным соперником его команды, поскольку базируется в соседнем городе. Олас признался, что игра "зеленых" ему нравится, но поклонником их он не станет.

– Могу ли я сказать что-то хорошее о "Сент-Этьене"? Конечно! Это известный клуб с богатым наследием в нашем регионе, – цитирует L’Equipe Оласа. – Можно сказать, что он проводит очень хороший сезон. Хотя, очевидно, что пока мы выше "Сент-Этьена" в таблице, у меня настроение будет лучше. Это правда, что я дальтоник, но не ношу зеленых галстуков, костюмов, и у меня нет зеленого белья.