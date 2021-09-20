Президент «Лиона» — о пенальти в матче с «ПСЖ»: «Это полный абсурд»
Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс прокомментировал назначенный пенальти за фол на форварде «ПСЖ» Неймаре в матче 6-го тура лиги 1.
Встреча закончилась победой парижан — 1:2.
«Мы гордимся игроками «Лиона» за их игру в матче с «ПСЖ». Нам удалось стать неудобным соперником для них. Пенальти в наши ворота — абсурд. VAR должен был вмешаться. Это неправильное решение», — цитирует Оляса Get French Football News.
«ПСЖ» после 6 туров лиги 1 занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков. У «Лиона» 8 баллов и 10-я строчка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю