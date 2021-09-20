Неймар о победе над «Лионом»: «Все заслуживают похвалы за все жертвы на поле»
Форвард «ПСЖ» Неймар подвел итоги матча 6-го тура чемпионата Франции против «Лиона» (2:1).
«Это была тяжелая игра! Мы знали, что столкнемся с большой командой. Всегда тяжело отыгрываться, нужно приложить вдвое больше усилий, но после матча все заслуживают похвалы за все жертвы на поле. Мы очень рады, что смогли одержать победу перед нашими болельщиками и этим переполненным «Парк-де-Пренс», — приводит слова Неймара официальный сайт клуба.
После этого матча «ПСЖ» с 18 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Лион» с 8 очками — на девятой строчке.
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