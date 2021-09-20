Икарди опубликовал пост в Instagram после победы над «Лионом»
Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди опубликовал пост в Instagram после победы над «Лионом» (2:1) в матче 6-го тура чемпионата Франции.
Аргентинец в этой встрече забил победный гол на 90+4-й минуте с передачи Килиана Мбаппе.
После этого матча «ПСЖ» с 18 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Лион» с 8 очками — на девятой строчке.
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