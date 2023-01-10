RMC Sport: Макрон хочет, чтобы Платини сменил Ле Гре на посту главы Федерации футбола Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы глава Федерации футбола страны Ноэль Ле Гре покинул свой пост. По данным RMC Sport, Макрон предлагал эту должность экс-президенту УЕФА Мишелю Платини.

Ранее футбольный агент Соня Суид обвинила Ле Гре в сексуальных домогательствах.

Сообщается, что Платини готов рассмотреть вариант с продолжением управленческой карьеры в футболе.

Экс-игрок сборной Франции с 2007 года был президентом УЕФА. В октябре 2015 он был отстранен от должности и дисквалифицирован на 8 лет. В 2016 году срок был сокращен до 4 лет.

С 2020 года Платини является советником президента Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов.