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Сегодня, 17:28

Гальтье подтвердил, что «ПСЖ» ведет переговоры с Месси о продлении контракта

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье рассказал о переговорах с нападающим Лионелем Месси о возможном продлении контракта.

«Ведутся обсуждения, руководство клуба общалось с Лео по поводу продления контракта. Не знаю, на какой стадии все находится. Мне кажется, Лео счастлив в «ПСЖ». Но клуб еще должен сообщить свою позицию по поводу спортивного проекта», — приводит слова Гальтье RMC Sport.

35-летний аргентинец выступает за «ПСЖ» с август 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за французскую команду 19 матчей, забил 12 мячей и отдал 14 результативных передач. Его контракт рассчитан до июня 2023 года с опцией продления еще на год.

СМИ сообщали, что «ПСЖ» и Месси приняли решение не спешить с решением о заключении контракта.

Месси со сборной Аргентины также выиграл чемпионат мира в Катаре.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1/en-direct-psg-la-conference-de-presse-de-christophe-galtier-avant-la-reception-d-angers_LN-202301100325.html
Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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 ПСЖ 17 14 2 1 46-13 44
2
 Ланс 17 12 4 1 29-11 40
3
 Марсель 17 11 3 3 34-15 36
4
 Ренн 17 10 4 3 34-18 34
5
 Монако 17 10 3 4 33-23 33
6
 Лорьян 17 9 4 4 28-24 31
7
 Лилль 17 9 3 5 30-24 30
8
 Лион 17 7 3 7 27-21 24
9
 Клермон Фут 17 6 4 7 20-25 22
10
 Реймс 17 4 9 4 20-23 21
11
 Ницца 17 5 6 6 16-19 21
12
 Тулуза 17 5 4 8 23-33 19
13
 Труа 17 4 6 7 29-33 18
14
 Монпелье 17 5 2 10 27-31 17
15
 Нант 17 3 8 6 18-24 17
16
 Аяччо 17 4 3 10 15-26 15
17
 Брест 17 3 4 10 18-33 13
18
 Осер 17 3 4 10 16-35 13
19
 Страсбур 17 1 8 8 20-31 11
20
 Анже 17 2 2 13 16-37 8
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11.01 21:00
Аяччо – Реймс
 - : -
11.01 21:00
Осер – Тулуза
 - : -
11.01 21:00
Брест – Лилль
 - : -
11.01 21:00
Клермон Фут – Ренн
 - : -
11.01 21:00
Нант – Лион
 - : -
11.01 23:00
Лорьян – Монако
 - : -
11.01 23:00
Ницца – Монпелье
 - : -
11.01 23:00
ПСЖ – Анже
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Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

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