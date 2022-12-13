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Источник: Месси склоняется к тому, чтобы продлить контракт с «ПСЖ»

Иван Шитик
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото AFP

Полузащитник «ПСЖ» Лионель Месси склоняется к тому, чтобы продлить контракт с французской командой, сообщает Cadena SER.

13.12.2022 | Аргентина — Хорватия

35-летний аргентинец готов отложить переезд в США, где в его услугах был заинтересован «Интер Майами». Семья Месси счастлива в Париже, а у нападающего наконец «наладились связи в раздевалке».

Форвард также рассматривал вариант с возвращением в «Барселону», но сейчас это крайне маловероятно — контактов между сторонами нет. Кроме того, каталонцы не могут позволить трансфер Месси из-за своего финансового положения.

Как и прежде, отмечается, что игрок сборной Аргентины не будет принимать окончательного решения о своем будущем до завершения ЧМ-2022.

В 13 матчах текущего сезона французской лиги 1 Месси забил 7 голов и сделал 10 ассистов.

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Тампа-Бэй
Сиэтл

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24%

1.85

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Франция
Марокко

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2.65

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Лионель Месси
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 13 2 0 43-9 41
2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
6
 Монако 15 8 3 4 29-21 27
7
 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
9
 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
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 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
11
 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
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 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
14
 Труа 15 3 5 7 26-31 14
15
 Нант 15 2 7 6 17-24 13
16
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
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 Брест 15 3 4 8 16-28 13
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