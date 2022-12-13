Источник: Месси склоняется к тому, чтобы продлить контракт с «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Лионель Месси склоняется к тому, чтобы продлить контракт с французской командой, сообщает Cadena SER.

13.12.2022 | Аргентина — Хорватия

35-летний аргентинец готов отложить переезд в США, где в его услугах был заинтересован «Интер Майами». Семья Месси счастлива в Париже, а у нападающего наконец «наладились связи в раздевалке».

Форвард также рассматривал вариант с возвращением в «Барселону», но сейчас это крайне маловероятно — контактов между сторонами нет. Кроме того, каталонцы не могут позволить трансфер Месси из-за своего финансового положения.

Как и прежде, отмечается, что игрок сборной Аргентины не будет принимать окончательного решения о своем будущем до завершения ЧМ-2022.

В 13 матчах текущего сезона французской лиги 1 Месси забил 7 голов и сделал 10 ассистов.