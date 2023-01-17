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17 января, 23:55

Полузащитник «ПСЖ» Сарабия перешел в «Вулверхэмптон»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «ПСЖ» Пабло Сарабия стал игроком «Вулверхэмптона», сообщила пресс-служба парижан.

Контракт 30-летнего хавбека рассчитан на 2,5 года. В новой команде он будет играть под 21-м номером.

В сезоне-2022/23 испанский хавбек провел за «ПСЖ» 18 матчей в различных турнирах. В них испанец записал на свой счет два гола и один результативный пас.

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 Ланс 19 13 5 1 32-13 44
3
 Марсель 19 13 3 3 39-16 42
4
 Монако 19 11 4 4 42-26 37
5
 Ренн 19 11 4 4 36-20 37
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 Лилль 19 10 4 5 35-25 34
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 Лорьян 19 9 5 5 31-29 32
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 Клермон Фут 19 8 4 7 24-27 28
9
 Лион 19 7 4 8 28-23 25
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 Реймс 19 5 10 4 21-23 25
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 Ницца 19 6 7 6 22-20 25
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 Тулуза 19 6 5 8 29-34 23
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 Нант 19 4 9 6 21-24 21
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 Труа 19 4 6 9 30-40 18
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 Монпелье 19 5 2 12 28-40 17
16
 Аяччо 19 4 3 12 16-34 15
17
 Брест 19 3 6 10 19-34 15
18
 Страсбур 19 2 9 8 24-34 15
19
 Осер 19 3 4 12 16-41 13
20
 Анже 19 2 2 15 17-41 8
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Лорьян – Ренн
 - : -
28.01 19:00
Труа – Ланс
 - : -
28.01 23:00
Марсель – Монако
 - : -
29.01 15:00
Ницца – Лилль
 - : -
29.01 17:00
Осер – Монпелье
 - : -
29.01 17:00
Брест – Анже
 - : -
29.01 17:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
29.01 17:00
Страсбур – Тулуза
 - : -
29.01 19:05
Аяччо – Лион
 - : -
29.01 22:45
ПСЖ – Реймс
 - : -
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П
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Лионель Месси

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ПСЖ

 10
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Жонатан Клаусс

Марсель

 7
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М`Бай Ньянг

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Реймс

 16 2 2
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