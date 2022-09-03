Полузащитник «ПСЖ» Рафинья перешел в клуб из Катара
Полузащитник «ПСЖ» Рафинья продолжит карьеру в Катаре. Он заключил контракт с клубом «Аль-Араби», сообщает сайт команды.
Соглашение с 29-летним футболистов рассчитано на два года.
В минувшем сезоне Рафинья на правах аренды выступал за «Реал Сосьедад», в составе которого принял участие в 17 матчах и забил один мяч. Ранее он также успел поиграть за «Барселону», «Сельту» и «Интер».
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|
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|6
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|1
|0
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|16
|
2
|Лион
|5
|4
|1
|0
|14-4
|13
|
3
|Ланс
|5
|4
|1
|0
|14-6
|13
|
4
|ПСЖ
|5
|4
|1
|0
|21-4
|13
|
5
|Монпелье
|5
|3
|0
|2
|15-9
|9
|
6
|Лилль
|5
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|1
|2
|10-12
|7
|
7
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|2
|1
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|7
|
8
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|1
|2
|7-6
|7
|
9
|Осер
|6
|2
|1
|3
|7-11
|7
|
10
|Труа
|5
|2
|0
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|6
|
11
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|5
|2
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|6
|
12
|Нант
|5
|1
|3
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|6-5
|6
|
13
|Ницца
|5
|1
|2
|2
|4-7
|5
|
14
|Тулуза
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
15
|Монако
|5
|1
|2
|2
|7-11
|5
|
16
|Реймс
|5
|1
|2
|2
|9-12
|5
|
17
|Брест
|5
|1
|1
|3
|7-15
|4
|
18
|Страсбур
|5
|0
|3
|2
|4-6
|3
|
19
|Анже
|6
|0
|2
|4
|6-17
|2
|
20
|Аяччо
|5
|0
|1
|4
|3-9
|1
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36 тур
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38 тур
|3.09
|18:00
|
Осер – Марсель
|0 : 2
|3.09
|20:00
|
Лион – Анже
|5 : 0
|3.09
|22:00
|
Нант – ПСЖ
|- : -
|4.09
|14:00
|
Монпелье – Лилль
|- : -
|4.09
|16:00
|
Аяччо – Лорьян
|- : -
|4.09
|16:00
|
Брест – Страсбур
|- : -
|4.09
|16:00
|
Клермон Фут – Тулуза
|- : -
|4.09
|16:00
|
Реймс – Ланс
|- : -
|4.09
|18:05
|
Труа – Ренн
|- : -
|4.09
|21:45
|
Ницца – Монако
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Неймар
ПСЖ
|7
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|5
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|П
|
|
Неймар
ПСЖ
|6
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|4
|
|
Давид Да Кошта
Ланс
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Ромен Сален
Ренн
|0
|1
|1
|
|
Пьер Ле Мелу
Брест
|4
|1
|1
|
|
Юссуф Фофана
Монако
|4
|1
|1
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