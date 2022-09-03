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Сегодня, 21:28

Полузащитник «ПСЖ» Рафинья перешел в клуб из Катара

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Рафинья Алькантара (в центре).
Фото ФК «Аль-Араби».

Полузащитник «ПСЖ» Рафинья продолжит карьеру в Катаре. Он заключил контракт с клубом «Аль-Араби», сообщает сайт команды.

Соглашение с 29-летним футболистов рассчитано на два года.

В минувшем сезоне Рафинья на правах аренды выступал за «Реал Сосьедад», в составе которого принял участие в 17 матчах и забил один мяч. Ранее он также успел поиграть за «Барселону», «Сельту» и «Интер».

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ТБ 2.5

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1.72
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ТБ 2.5

24%

1.73

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13%

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Интер 2
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2
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3
 Ланс 5 4 1 0 14-6 13
4
 ПСЖ 5 4 1 0 21-4 13
5
 Монпелье 5 3 0 2 15-9 9
6
 Лилль 5 2 1 2 10-12 7
7
 Лорьян 4 2 1 1 7-8 7
8
 Ренн 5 2 1 2 7-6 7
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