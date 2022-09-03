Полузащитник «ПСЖ» Рафинья перешел в клуб из Катара

Полузащитник «ПСЖ» Рафинья продолжит карьеру в Катаре. Он заключил контракт с клубом «Аль-Араби», сообщает сайт команды.

Соглашение с 29-летним футболистов рассчитано на два года.

В минувшем сезоне Рафинья на правах аренды выступал за «Реал Сосьедад», в составе которого принял участие в 17 матчах и забил один мяч. Ранее он также успел поиграть за «Барселону», «Сельту» и «Интер».