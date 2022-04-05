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Сегодня, 20:06

Полузащитник «ПСЖ» Паредес выбыл на несколько недель из-за травмы

Хавбеку «ПСЖ» Паредесу может потребоваться операция
Виктория Кравченко
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Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес пропустит несколько недель из-за травмы ноги, сообщает L'Equipe.

По данным источника, у футболиста после полного медицинского обследования были выявлены проблемы в паховой области. Возможно, Паредесу потребуется операция. Однако пока медицинский штаб не определился с лечением игрока.

В этом сезоне 27-летний аргентинец провел 15 матчей в лиге 1, забив 1 гол и сделав 2 ассиста. «ПСЖ» идет на первом месте в чемпионате Франции, набрав 68 очков в 30 матчах сезона.

Леандро Паредес
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Ницца 30 15 7 8 40-24 51
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 Страсбур 30 14 9 7 51-32 51
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 Лион 30 12 10 8 43-39 45
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 Ланс 30 12 8 10 45-40 44
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