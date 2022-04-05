Полузащитник «ПСЖ» Паредес выбыл на несколько недель из-за травмы

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес пропустит несколько недель из-за травмы ноги, сообщает L'Equipe.

По данным источника, у футболиста после полного медицинского обследования были выявлены проблемы в паховой области. Возможно, Паредесу потребуется операция. Однако пока медицинский штаб не определился с лечением игрока.

В этом сезоне 27-летний аргентинец провел 15 матчей в лиге 1, забив 1 гол и сделав 2 ассиста. «ПСЖ» идет на первом месте в чемпионате Франции, набрав 68 очков в 30 матчах сезона.