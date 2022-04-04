Форвард «ПСЖ» Мбаппе ответил на вопрос, считает ли себя лучшим футболистом мира

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мыслями о том, считает ли себя лучшим футболистом мира.

«Я всегда хотел быть лучшим игроком мира. Сказать, что я им стал, было бы немного самонадеянно. Возможно, так и есть, а может и нет. Так говорят люди. Когда ты лучший, тебе не нужно об этом говорить. Я стараюсь показать, на что способен на поле. Если люди считают, что я лучший, тем лучше. Если нет, никто от этого не умрет», — цитирует Мбаппе Culture PSG.

В сезоне-2021/22 23-летний француз провел за «ПСЖ» 38 матчей, в которых забил 28 голов и отдал 20 результативных передач. Контракт Мбаппе с парижанами истекает летом 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает Мбаппе в 160 миллионов евро.