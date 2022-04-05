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Экс-игрока сборной Алжира получил тюремный срок за отмывание денег

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Бывший игрок сборной Алжила Валид Меслуб получил тюремный срок за отмывание денег, сообщает L'Equipe.

5 апреля уголовный суд Лорьяна приговорил Меслуба к 18 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 30 тысяч евро. Помимо этого, у бывшего футболиста конфисковали 75 тысяч евро, которые изъяли в ходе следствия.

Меслуба обвиняют в отмывании более 500 тысяч евро.

За свою карьеру 36-летний экс-футболист играл за «Гавр», «Лорьян», «Ланс». За сборную Алжира Меслуб провел 7 официальных матчей.

Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/De-la-prison-requise-contre-walid-mesloub-dans-une-affaire-de-trafic-de-drogue-presume/1326051
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 - : -
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