Экс-игрока сборной Алжира получил тюремный срок за отмывание денег

Бывший игрок сборной Алжила Валид Меслуб получил тюремный срок за отмывание денег, сообщает L'Equipe.

5 апреля уголовный суд Лорьяна приговорил Меслуба к 18 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 30 тысяч евро. Помимо этого, у бывшего футболиста конфисковали 75 тысяч евро, которые изъяли в ходе следствия.

Меслуба обвиняют в отмывании более 500 тысяч евро.

За свою карьеру 36-летний экс-футболист играл за «Гавр», «Лорьян», «Ланс». За сборную Алжира Меслуб провел 7 официальных матчей.