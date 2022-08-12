Полузащитник «ПСЖ» Эррера может вернуться в «Атлетик»

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера этим летом может вернуться в «Атлетик» из Бильбао, пишет журналист Эду Веласко.

Ранее сообщалось, что новый спортивный директор парижан Луиш Кампуш планирует продать испанского футболиста.

В прошедшем сезоне 32-летний Эррера провел за парижский клуб 28 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

По итогам сезона-2021/22 «ПСЖ» стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны.

Эррера уже выступал за басков с 2011 по 2014 года, после чего был продан за 36 миллионов евро в «Манчестер Юнайтед».