Новый спортивный директор «ПСЖ» хочет видеть в составе больше французов

В составе «ПСЖ» возможны значительные изменения после смены спортивного директора, сообщает L'Equipe.

По информации источника, Луиш Кампуш подписал трехлетний контракт с парижским клубом и сменил Леонардо на посту спортивного директора.

Отмечается, что Кампуш хочет подписать пять новых футболистов. При этом менеджер уже достиг устной договоренности с двумя игроками. Он хочет увеличить число французов в составе «ПСЖ».

Также новый спортивный директор хочет продать Левена Курзава, Мауро Икарди, Андера Эрреру, Идрисса Гуйе, Джорджиньо Вейналдума и Леандро Паредеса.