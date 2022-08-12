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Сегодня, 16:37

«ПСЖ» не рассматривает вариант расторжения контракта с Икарди

Иван Шитик
Корреспондент
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Ванда Нара, жена и агент форварда «ПСЖ» Мауро Икарди, рассказала о ситуации футболиста в парижском клубе.

«Почему Мауро пропустил матч с «Клермоном»? Такое решение принял тренер. В клубе произошли некоторые изменения из-за трансферов. Тем не менее, в похожей ситуации находится не один он. Мауро останется игроком «ПСЖ». Клубу нужно заплатить солидную сумму, чтобы разорвать с ним контракт. В данный момент такой вариант не рассматривается», — цитирует Ванду Corriere dello Sport.

Действующий контракт Икарди с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

В прошлом сезоне 29-летний аргентинец сыграл в 30 матчах во всех турнирах и забил 5 голов.

Мауро Икарди
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Монпелье 1 1 0 0 3-2 3
3
 Лион 1 1 0 0 2-1 3
4
 Лорьян 1 1 0 0 1-0 3
5
 Ланс 1 1 0 0 3-2 3
6
 Марсель 1 1 0 0 4-1 3
7
 Монако 1 1 0 0 2-1 3
8
 Лилль 1 1 0 0 4-1 3
9
 Тулуза 1 0 1 0 1-1 1
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 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
11
 Нант 1 0 1 0 0-0 1
12
 Анже 1 0 1 0 0-0 1
13
 Аяччо 1 0 0 1 1-2 0
14
 Осер 1 0 0 1 1-4 0
15
 Ренн 1 0 0 1 0-1 0
16
 Клермон Фут 1 0 0 1 0-5 0
17
 Брест 1 0 0 1 2-3 0
18
 Труа 1 0 0 1 2-3 0
19
 Страсбур 1 0 0 1 1-2 0
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 Реймс 1 0 0 1 1-4 0
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Аяччо – Ланс
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 - : -
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Ланс

 3
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

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Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 2
П
Неймар

Неймар

ПСЖ

 3
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 2
Седрик Бакамбю

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Марсель

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И К Ж
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Лион

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Аяччо

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