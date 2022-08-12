«ПСЖ» не рассматривает вариант расторжения контракта с Икарди

Ванда Нара, жена и агент форварда «ПСЖ» Мауро Икарди, рассказала о ситуации футболиста в парижском клубе.

«Почему Мауро пропустил матч с «Клермоном»? Такое решение принял тренер. В клубе произошли некоторые изменения из-за трансферов. Тем не менее, в похожей ситуации находится не один он. Мауро останется игроком «ПСЖ». Клубу нужно заплатить солидную сумму, чтобы разорвать с ним контракт. В данный момент такой вариант не рассматривается», — цитирует Ванду Corriere dello Sport.

Действующий контракт Икарди с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

В прошлом сезоне 29-летний аргентинец сыграл в 30 матчах во всех турнирах и забил 5 голов.