Ди Мария уйдет из «ПСЖ» летом. Полузащитник интересен итальянским и испанским клубам

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария покинет парижский клуб летом, сообщает журналист Адриен Греньер в Twitter со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, Ди Мария не верит, что «ПСЖ» продлит с ним контракт.

Отмечается, что интерес к полузащитнику проявляют итальянские и испанские клубы.

В нынешнем сезоне 34-летний аргентинец забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи в 25 матчах за «ПСЖ». Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.