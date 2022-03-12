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Ди Мария уйдет из «ПСЖ» летом. Полузащитник интересен итальянским и испанским клубам

Полузащитник «ПСЖ» Ди Мария покинет парижский клуб летом
Карен Саркисян
Корреспондент

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария покинет парижский клуб летом, сообщает журналист Адриен Греньер в Twitter со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, Ди Мария не верит, что «ПСЖ» продлит с ним контракт.

Отмечается, что интерес к полузащитнику проявляют итальянские и испанские клубы.

В нынешнем сезоне 34-летний аргентинец забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи в 25 матчах за «ПСЖ». Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Источник: https://twitter.com/hadrien_grenier/status/1502437006600818692

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ЦСКА

П2

25%

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ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
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Тоттенхэм

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ТБ 2.5

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Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
Анхель Ди Мария
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Месси и Неймар не собираются уходить из «ПСЖ»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 27 19 5 3 56-24 62
2
 Ницца 27 15 5 7 38-21 49
3
 Марсель 27 13 8 6 39-25 47
4
 Ренн 27 14 4 9 53-25 46
5
 Страсбур 27 12 8 7 49-32 44
6
 Лилль 28 11 10 7 37-35 43
7
 Нант 27 12 6 9 36-29 42
8
 Лион 27 11 9 7 38-33 41
9
 Монако 27 11 8 8 40-29 41
10
 Ланс 27 11 7 9 42-38 40
11
 Монпелье 27 11 4 12 41-40 37
12
 Брест 27 9 8 10 35-38 35
13
 Реймс 27 7 11 9 31-31 32
14
 Анже 27 7 8 12 31-40 29
15
 Клермон Фут 27 7 7 13 27-46 28
16
 Сент-Этьен 28 6 8 14 28-50 26
17
 Труа 27 6 7 14 25-41 25
18
 Лорьян 27 5 9 13 22-43 24
19
 Метц 27 4 10 13 25-46 22
20
 Бордо 27 4 10 13 38-65 22
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38 тур
11.03 23:00
Лилль – Сент-Этьен
 0 : 0
12.03 19:00
Монпелье – Ницца
 - : -
12.03 23:00
Труа – Нант
 - : -
13.03 15:00
ПСЖ – Бордо
 - : -
13.03 17:00
Анже – Реймс
 - : -
13.03 17:00
Клермон Фут – Лорьян
 - : -
13.03 17:00
Метц – Ланс
 - : -
13.03 17:00
Страсбур – Монако
 - : -
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Лион – Ренн
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Димитри Пайет

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Лионель Месси

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Йохан Гастьен

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