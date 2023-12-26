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Сегодня, 13:06

Головин: «Я точно хочу жить только в России»

Виктория Кравченко
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Александр Головин.
Фото AFP

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, где будет жить после завершения карьеры.

«Я точно хочу жить в России. Как бы я уже хорошо не адаптировался здесь, все равно мне нравится в своей стране. Думаю, по-любому это только Россия, без вариантов», — сказал игрок в интервью YouTube-каналу Nobel.

Ранее футболист признался, что в Монако ему не хватает пельменей.

27-летний футболист играет в «Монако» с 2018 года. Его соглашение с клубом истекает летом 2026 года. Трансферная стоимость игрока — 30 миллионов евро.

В этом сезоне он провел 15 матчей в лиге 1, забив 5 голов и сделав 2 ассиста.

Вчера, 25 декабря, бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал Головина лучшим российским футболистом календарного 2023 года.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=i5JMiRRL9y8
Александр Головин
ФК Монако
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Головин признался, что в Монако ему не хватает пельменей
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 12 4 1 42-14 40
2
 Ницца 17 10 5 2 19-9 35
3
 Монако 17 10 3 4 33-22 33
4
 Брест 17 9 4 4 25-15 31
5
 Лилль 17 7 7 3 21-14 28
6
 Марсель 17 7 6 4 25-18 27
7
 Ланс 17 7 5 5 21-17 26
8
 Реймс 17 8 2 7 22-23 26
9
 Страсбур 17 6 5 6 18-22 23
10
 Ренн 17 4 7 6 23-22 19
11
 Монпелье 17 4 7 6 19-21 19
12
 Гавр 17 4 7 6 16-19 19
13
 Нант 17 5 3 9 19-28 18
14
 Метц 17 4 4 9 16-27 16
15
 Лион 17 4 4 9 16-27 16
16
 Тулуза 17 2 8 7 15-23 14
17
 Лорьян 17 2 6 9 21-35 12
18
 Клермон Фут 17 2 5 10 11-26 11
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14.01 00:00
Брест – Монпелье
 - : -
14.01 00:00
Гавр – Лион
 - : -
14.01 00:00
Ланс – ПСЖ
 - : -
14.01 00:00
Лилль – Лорьян
 - : -
14.01 00:00
Марсель – Страсбур
 - : -
14.01 00:00
Метц – Тулуза
 - : -
14.01 00:00
Монако – Реймс
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