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Семин назвал лучшего российского футболиста 2023 года

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим российским футболистом календарного 2023 года.

«Лучший российский футболист 2023 года — Александр Головин. Сейчас он номер один, рядом с ним никто не стоит. Есть еще Миранчук и Захарян, но все равно сейчас с Головиным по уровню и близко никто не стоит», — цитирует Семина Sport24.

Головин с 2018 года выступает за «Монако». В текущем сезоне он провел 15 матчей в лиге 1, в которых отметился 5 голами и 2 результативными передачами.

27-летний россиянин в ноябре третий раз подряд стал лучшим игроком «Монако».

Источник: https://sport24.ru/football/news-607351-ryadom-s-nim-nikto-ne-stoit-semin-nazval-luchshego-rossiyskogo-futbolista-2023-goda
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
Юрий Семин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
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Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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