Полузащитник «Монако» Фофана заявил, что гордится Головиным
Хавбек «Монако» Юссуф Фофана восхитился российским одноклубником Александром Головиным, которого включили в символическую сборную лиги 1 по итогам первой половины сезона.
«Горжусь Головиным. Ему 27 лет, это тот возраст, когда ты достигаешь своего пика. Он очень умный игрок, у него всегда есть несколько трюков в рукаве, которые можно увидеть на поле», — цитирует футболиста пресс-служба монегасков.
В этом сезоне Головин провел 15 матчей, забив 5 голов и сделав 3 ассиста. По итогам 17 туров «Монако» занимает третье место в таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|17
|12
|4
|1
|42-14
|40
|
2
|Ницца
|17
|10
|5
|2
|19-9
|35
|
3
|Монако
|17
|10
|3
|4
|33-22
|33
|
4
|Брест
|17
|9
|4
|4
|25-15
|31
|
5
|Лилль
|17
|7
|7
|3
|21-14
|28
|
6
|Марсель
|17
|7
|6
|4
|25-18
|27
|
7
|Ланс
|17
|7
|5
|5
|21-17
|26
|
8
|Реймс
|17
|8
|2
|7
|22-23
|26
|
9
|Страсбур
|17
|6
|5
|6
|18-22
|23
|
10
|Ренн
|17
|4
|7
|6
|23-22
|19
|
11
|Монпелье
|17
|4
|7
|6
|19-21
|19
|
12
|Гавр
|17
|4
|7
|6
|16-19
|19
|
13
|Нант
|17
|5
|3
|9
|19-28
|18
|
14
|Метц
|17
|4
|4
|9
|16-27
|16
|
15
|Лион
|17
|4
|4
|9
|16-27
|16
|
16
|Тулуза
|17
|2
|8
|7
|15-23
|14
|
17
|Лорьян
|17
|2
|6
|9
|21-35
|12
|
18
|Клермон Фут
|17
|2
|5
|10
|11-26
|11
Результаты / календарь
1 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|14.01
|00:00
|
Брест – Монпелье
|- : -
|14.01
|00:00
|
Гавр – Лион
|- : -
|14.01
|00:00
|
Ланс – ПСЖ
|- : -
|14.01
|00:00
|
Лилль – Лорьян
|- : -
|14.01
|00:00
|
Марсель – Страсбур
|- : -
|14.01
|00:00
|
Метц – Тулуза
|- : -
|14.01
|00:00
|
Монако – Реймс
|- : -
|14.01
|00:00
|
Нант – Клермон Фут
|- : -
|14.01
|00:00
|
Ренн – Ницца
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|18
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|8
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|7
|П
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|13
|1
|2
|
|
Самюэль Грансир
Гавр
|13
|1
|1
|
|
Александр Головин
Монако
|15
|1
|6
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