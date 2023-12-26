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Сегодня, 14:17

Полузащитник «Монако» Фофана заявил, что гордится Головиным

Виктория Кравченко
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Александр Головин.
Фото Global Look Press

Хавбек «Монако» Юссуф Фофана восхитился российским одноклубником Александром Головиным, которого включили в символическую сборную лиги 1 по итогам первой половины сезона.

«Горжусь Головиным. Ему 27 лет, это тот возраст, когда ты достигаешь своего пика. Он очень умный игрок, у него всегда есть несколько трюков в рукаве, которые можно увидеть на поле», — цитирует футболиста пресс-служба монегасков.

В этом сезоне Головин провел 15 матчей, забив 5 голов и сделав 3 ассиста. По итогам 17 туров «Монако» занимает третье место в таблице.

Александр Головин
ФК Монако
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 12 4 1 42-14 40
2
 Ницца 17 10 5 2 19-9 35
3
 Монако 17 10 3 4 33-22 33
4
 Брест 17 9 4 4 25-15 31
5
 Лилль 17 7 7 3 21-14 28
6
 Марсель 17 7 6 4 25-18 27
7
 Ланс 17 7 5 5 21-17 26
8
 Реймс 17 8 2 7 22-23 26
9
 Страсбур 17 6 5 6 18-22 23
10
 Ренн 17 4 7 6 23-22 19
11
 Монпелье 17 4 7 6 19-21 19
12
 Гавр 17 4 7 6 16-19 19
13
 Нант 17 5 3 9 19-28 18
14
 Метц 17 4 4 9 16-27 16
15
 Лион 17 4 4 9 16-27 16
16
 Тулуза 17 2 8 7 15-23 14
17
 Лорьян 17 2 6 9 21-35 12
18
 Клермон Фут 17 2 5 10 11-26 11
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14.01 00:00
Брест – Монпелье
 - : -
14.01 00:00
Гавр – Лион
 - : -
14.01 00:00
Ланс – ПСЖ
 - : -
14.01 00:00
Лилль – Лорьян
 - : -
14.01 00:00
Марсель – Страсбур
 - : -
14.01 00:00
Метц – Тулуза
 - : -
14.01 00:00
Монако – Реймс
 - : -
14.01 00:00
Нант – Клермон Фут
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Ренн – Ницца
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