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Сегодня, 20:00

«ПСЖ» — «Брест»: смотреть трансляцию матча французской лиги

«ПСЖ» сыграет с «Брестом» в чемпионате Франции 28 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
Фото Reuters

«ПСЖ» сыграет с «Брестом» в матче 19-го тура лиги 1 в воскресенье, 28 января. Игра состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

Ключевые события встречи «ПСЖ» — «Брест» будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. Официальной видеотрансляции матчей чемпионата Франции в России нет. Следить за играми в прямом эфире можно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Парижский клуб набрал 43 очка и лидирует в турнирной таблице лиги 1. Команда из Бреста с 34 баллами располагается на 3-й строчке.

Турнирная таблица в актуальном виде доступна на нашем сайте.

Франция. Лига 1. 19-й тур
28 янв, 22:45. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Брест

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Футбол
ФК Брест
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 18 13 4 1 44-14 43
2
 Ницца 19 11 5 3 20-11 38
3
 Брест 18 10 4 4 27-15 34
4
 Монако 19 10 4 5 36-27 34
5
 Лилль 19 8 8 3 24-14 32
6
 Реймс 19 9 3 7 25-24 30
7
 Марсель 19 7 8 4 28-21 29
8
 Ланс 18 7 5 6 21-19 26
9
 Ренн 19 6 7 6 28-24 25
10
 Страсбур 19 6 7 6 20-24 25
11
 Гавр 19 5 8 6 22-23 23
12
 Монпелье 19 4 8 7 19-23 20
13
 Нант 19 5 4 10 20-30 19
14
 Тулуза 18 3 8 7 16-23 17
15
 Метц 19 4 4 11 16-29 16
16
 Лион 19 4 4 11 19-33 16
17
 Клермон Фут 19 3 6 10 14-28 15
18
 Лорьян 19 2 7 10 24-41 13
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
26.01 23:00
Лион – Ренн
 2 : 3
27.01 19:00
Ницца – Метц
 1 : 0
27.01 23:00
Марсель – Монако
 2 : 2
28.01 15:00
Монпелье – Лилль
 0 : 0
28.01 17:00
Клермон Фут – Страсбур
 1 : 1
28.01 17:00
Лорьян – Гавр
 3 : 3
28.01 17:00
Реймс – Нант
 0 : 0
28.01 19:05
Тулуза – Ланс
 - : -
28.01 22:45
ПСЖ – Брест
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 19
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 10
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 9
П
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 6
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
И К Ж
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 14 1 2
Самюэль Грансир

Самюэль Грансир

Гавр

 13 1 1
Жонатан Гради

Жонатан Гради

Ланс

 15 1 6
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