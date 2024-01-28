«ПСЖ» сыграет с «Брестом» в матче 19-го тура лиги 1 в воскресенье, 28 января. Игра состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

Ключевые события встречи «ПСЖ» — «Брест» будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. Официальной видеотрансляции матчей чемпионата Франции в России нет. Следить за играми в прямом эфире можно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Парижский клуб набрал 43 очка и лидирует в турнирной таблице лиги 1. Команда из Бреста с 34 баллами располагается на 3-й строчке.

Турнирная таблица в актуальном виде доступна на нашем сайте.

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