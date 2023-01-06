Полузащитник «Лиона» Ауар будет выступать за сборную Алжира

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар будет выступать за сборную Алжира. Об этом сообщил президент Федерации футбола Алжира Дхажид Зефизеф.

«Уссем Ауар дал нам свое согласие присоединиться к сборной Алжира. Мы также ведем переговоры с Амином Гуири (форвард «Ренна» — прим. «СЭ»), но пока ничего не решено», — приводит слова функционера Footmercato.

Оба футболиста родились во Франции и имеют французское гражданство, а также играли за национальные команды различных возрастов.