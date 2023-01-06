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Сегодня, 18:29

Месси — лучший спортсмен года в мире по версии L'Equipe

Виталий Косик
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим спортсменом 2022 года в мире по версии L'Equipe. Второе место занял французский форвард Килиан Мбаппе.

35-летний аргентинец набрал 808 баллов, 24-летний француз — 381. На третьей строчке расположился испанский теннисит Рафаэль Надаль — 285 баллов.

Топ-10 лучших спортсменов в 2022 году:

1. Лионель Месси (футбол, 808 баллов)
2. Килиан Мбаппе (футбол, 381)
3. Рафаэль Надаль (теннис, 285)
4. Ремко Эвенепул (велоспорт, 252)
5. Макс Ферстаппен (Формула-1, 196)
6. Карим Бензема (футбол, 195)
7. Арман Дюплантис (легкая атлетика, 185)
8. Стефен Карри (баскетбол, 139)
9. Антуан Дюпон (регби, 105)
10. Давид Попович (плавание, 98)

В 2022 году Месси провел 47 матчей за «ПСЖ» и сборную Аргентины, забил 25 голов и отдал 29 результативных передач. Он стал чемпионом мира, выиграл Финалиссиму, чемпионат и Суперкубок Франции. На мировом первенстве в Катаре был признан лучшим игроком турнира, забив 7 голов и оформив три результативные передачи.

В 2022 году Мбаппе провел 54 матча за «ПСЖ» и сборную Франции, забил 53 гола и отдал 19 результативных передач. С парижским клубом он выиграл лигу 1. С национальной командой занял второе место на ЧМ-2022, став лучшим бомбардиром турнира (8 голов).

Награда лучшему спортсмену мира присуждается L'Equipe с 1975 года.

Источник: https://www.lequipe.fr/Tous-sports/Actualites/Lionel-messi-et-kylian-mbappe-sacres-champions-des-champions-monde-et-france-par-l-equipe/1373079
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
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Мбаппе — лучший французский спортсмен года по версии L'Equipe
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 14 2 1 46-13 44
2
 Ланс 17 12 4 1 29-11 40
3
 Марсель 17 11 3 3 34-15 36
4
 Ренн 17 10 4 3 34-18 34
5
 Монако 17 10 3 4 33-23 33
6
 Лорьян 17 9 4 4 28-24 31
7
 Лилль 17 9 3 5 30-24 30
8
 Лион 17 7 3 7 27-21 24
9
 Клермон Фут 17 6 4 7 20-25 22
10
 Реймс 17 4 9 4 20-23 21
11
 Ницца 17 5 6 6 16-19 21
12
 Тулуза 17 5 4 8 23-33 19
13
 Труа 17 4 6 7 29-33 18
14
 Монпелье 17 5 2 10 27-31 17
15
 Нант 17 3 8 6 18-24 17
16
 Аяччо 17 4 3 10 15-26 15
17
 Брест 17 3 4 10 18-33 13
18
 Осер 17 3 4 10 16-35 13
19
 Страсбур 17 1 8 8 20-31 11
20
 Анже 17 2 2 13 16-37 8
Результаты / календарь
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38 тур
11.01 21:00
Аяччо – Реймс
 - : -
11.01 21:00
Осер – Тулуза
 - : -
11.01 21:00
Брест – Лилль
 - : -
11.01 21:00
Клермон Фут – Ренн
 - : -
11.01 21:00
Нант – Лион
 - : -
11.01 23:00
Лорьян – Монако
 - : -
11.01 23:00
Ницца – Монпелье
 - : -
11.01 23:00
ПСЖ – Анже
 - : -
11.01 23:00
Страсбур – Ланс
 - : -
11.01 23:00
Труа – Марсель
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 14 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 12 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 11 1 2
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