Полузащитник «Ланса» перешел в «Кристал Пэлас»
Полузащитник «Ланса» Шейк Дукуре перешел в «Кристал Пэлас», сообщает сайт английского клуба.
Игроки сборной Мали заключил с «орлами» контракт на пять лет.
Сумма сделки оценивает в 18 миллионов фунтов стерлингов.
В сезоне-2021/22 Дукуре забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в 37 матчах за «Ланс».
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17
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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Тулуза – Ницца
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