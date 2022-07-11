Полузащитник «Ланса» перешел в «Кристал Пэлас»

Полузащитник «Ланса» Шейк Дукуре перешел в «Кристал Пэлас», сообщает сайт английского клуба.

Игроки сборной Мали заключил с «орлами» контракт на пять лет.

Сумма сделки оценивает в 18 миллионов фунтов стерлингов.

В сезоне-2021/22 Дукуре забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в 37 матчах за «Ланс».