«Лион» готов продать Пакета за 65 миллионов евро и бонусы
«Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Лиона» Лукасу Пакета, сообщает журналист Бен Джейкобс в Twitter.
По информации источника, французский клуб готов продать 24-летнего бразильца за 65 миллионов евро и бонусы.
Отмечается, что «канониры» считают данную сумму завышенной и потому не делают предложение.
Ранее президент «Лиона» Жан-Мишель Олас подтвердил, что полузащитник может покинуть команду в летнее трансферное окно.
В прошедшем сезоне Пакета забил 11 мячей и отдал семь результативных передач в 43 матчах за «Лион» во всех турнирах. Его контракт с французским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
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Лион – Аяччо
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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