«Лион» готов продать Пакета за 65 миллионов евро и бонусы

«Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Лиона» Лукасу Пакета, сообщает журналист Бен Джейкобс в Twitter.

По информации источника, французский клуб готов продать 24-летнего бразильца за 65 миллионов евро и бонусы.

Отмечается, что «канониры» считают данную сумму завышенной и потому не делают предложение.

Ранее президент «Лиона» Жан-Мишель Олас подтвердил, что полузащитник может покинуть команду в летнее трансферное окно.

В прошедшем сезоне Пакета забил 11 мячей и отдал семь результативных передач в 43 матчах за «Лион» во всех турнирах. Его контракт с французским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.