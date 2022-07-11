Юмтити не смог пройти медосмотр в «Ренне». Переход игрока из «Барселоны» сорвался

Переход защитника «Барселоны» Самюэля Умтити в «Ренн» сорвался, сообщает Sport.es.

Главный тренер «Ренна» Брюно Женезьо, с которым 28-летний француз ранее работал в «Лионе», хотел видеть защитника в своей команде, но игрок не прошел медосмотр.

Ранее сообщалось, что «Ренн» может взять Юмтити в аренду на сезон. Но при этом клуб не готов брать на себя 100 процентов зарплаты футболиста.

Теперь, чтобы расстаться с Юмтити, у каталонского клуба остался один вариант — расторжение контракта с выплатой зарплаты за четыре оставшихся по нему года.

В сезоне-2021/22 Юмтити принял участие лишь в одном матче «Барселоны»: он полностью провел игру 17-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (2:2) и получил желтую карточку.