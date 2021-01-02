Покеттино сфотографировали рядом с базой «ПСЖ»
Маурисио Покеттино прибыл на тренировочную базу «ПСЖ», сообщает журналист RMC Sport Лоик Танзи.
Танзи опубликовал у себя в Twitter фотографию 48-летнего аргентинского специалиста рядом с базой парижского клуба. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» в ближайшее время объявит о назначении Покеттино главным тренером команды.
Mauricio Pochettino est au Camp des Loges #PSG pic.twitter.com/bnMz2CaiYw— Lo?c Tanzi (@Tanziloic) January 2, 2021
Напомним, Покеттино покинул «Тоттенхэм» в ноябре 2019 года. Вместе с командой из Лондона он выходил в финал Лиги чемпионов-2018/19, где уступил «Ливерпулю» (0:2). Ранее «ПСЖ» возглавлял Томас Тухель.
«ПСЖ» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. В Лиге чемпионов парижане с первого места вышли в 1/8 финала, где сыграют с «Барселоной».
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