Покеттино сфотографировали рядом с базой «ПСЖ»

Маурисио Покеттино прибыл на тренировочную базу «ПСЖ», сообщает журналист RMC Sport Лоик Танзи.

Танзи опубликовал у себя в Twitter фотографию 48-летнего аргентинского специалиста рядом с базой парижского клуба. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» в ближайшее время объявит о назначении Покеттино главным тренером команды.

Mauricio Pochettino est au Camp des Loges #PSG pic.twitter.com/bnMz2CaiYw — Lo?c Tanzi (@Tanziloic) January 2, 2021

Напомним, Покеттино покинул «Тоттенхэм» в ноябре 2019 года. Вместе с командой из Лондона он выходил в финал Лиги чемпионов-2018/19, где уступил «Ливерпулю» (0:2). Ранее «ПСЖ» возглавлял Томас Тухель.

«ПСЖ» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. В Лиге чемпионов парижане с первого места вышли в 1/8 финала, где сыграют с «Барселоной».