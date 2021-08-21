Покеттино надеется, что Месси сыграет за «ПСЖ» в следующем матче
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино после победы над «Брестом» (4:2) в 3-м туре чемпионата Франции рассказал, когда новичок Лионель Месси дебютирует за команду.
«Это была очень хорошая неделя для Лео. Следующая неделя будет долгой, и если все пойдет хорошо, надеемся, что он уже сможет быть в заявке и станет частью команды на соревновательном уровне», — цитирует ESPN Покеттино.
Напомним, 10 августа Месси заключил с «ПСЖ» двухлетний контракт. 12 августа он провел первую тренировку в новой команде.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю