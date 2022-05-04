Мойзе Кин может вернуться в «ПСЖ»

«ПСЖ» интересуется нападающим «Ювентуса» Мойзе Кином, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 22-летний итальянец может сменить клуб в летнее трансферное окно и может вернуться в столицу Франции.

Кин уже выступал за «ПСЖ» в сезоне-2020/21 на правах аренды из «Эвертона».

Форвард является воспитанником «Ювентуса». Футболист вернулся в туринскую команду в августе 2021 года на правах аренды с опцией выкупа из «Эвертона» до конца июня 2023 года.

В сезоне-2021/22 Кин забил 6 голов и отдал 2 результативных передачи в 38 матчах за «Ювентус». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.