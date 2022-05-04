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Сегодня, 21:42

Мойзе Кин может вернуться в «ПСЖ»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«ПСЖ» интересуется нападающим «Ювентуса» Мойзе Кином, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 22-летний итальянец может сменить клуб в летнее трансферное окно и может вернуться в столицу Франции.

Кин уже выступал за «ПСЖ» в сезоне-2020/21 на правах аренды из «Эвертона».

Форвард является воспитанником «Ювентуса». Футболист вернулся в туринскую команду в августе 2021 года на правах аренды с опцией выкупа из «Эвертона» до конца июня 2023 года.

В сезоне-2021/22 Кин забил 6 голов и отдал 2 результативных передачи в 38 матчах за «Ювентус». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

Мойзе Кин
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
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 Марсель 35 19 8 8 56-36 65
3
 Монако 35 18 8 9 57-35 62
4
 Ренн 35 19 5 11 77-36 62
5
 Ницца 35 18 7 10 44-29 60
6
 Страсбур 35 15 12 8 58-39 57
7
 Лион 35 15 11 9 59-45 55
8
 Ланс 35 15 10 10 55-44 55
9
 Лилль 35 13 12 10 42-43 51
10
 Нант 35 14 9 12 50-43 51
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 Брест 35 13 9 13 45-48 48
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 Монпелье 35 12 7 16 48-53 43
13
 Реймс 35 10 13 12 38-38 43
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 Труа 35 9 9 17 33-47 36
15
 Анже 35 8 11 16 38-53 35
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 Лорьян 35 8 10 17 34-59 34
17
 Клермон Фут 35 8 9 18 35-65 33
18
 Сент-Этьен 35 7 10 18 38-70 31
19
 Бордо 35 5 12 18 47-85 27
20
 Метц 35 4 13 18 31-62 25
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Лилль – Монако
 - : -
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Брест – Страсбур
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Анже – Бордо
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Клермон Фут – Монпелье
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8.05 16:00
Реймс – Ланс
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8.05 18:05
Лорьян – Марсель
 - : -
8.05 21:45
ПСЖ – Труа
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Кильян Мбаппе

ПСЖ

 25
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 21
П
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Кильян Мбаппе

ПСЖ

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Лионель Месси

ПСЖ

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Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

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И К Ж
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Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

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Йохан Гастьен

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