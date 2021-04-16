Почеттино заявил, что намерен сохранить Мбаппе и Неймара в «ПСЖ»
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино заявил, что намерен удержать лидеров команды, нападающих Кильяна Мбаппе и Неймара.
«Цель «ПСЖ» — сохранить ведущих футболистов и достичь чего-то важного, вроде победы в Лиге чемпионов. Клуб делает все, чтобы сохранить Неймара и Мбаппе. У нас с Кильяном отличные отношения, я настроен оптимистично и собираюсь сделать все, чтобы оставить его в команде», — приводит Cadena Ser слова Почеттино.
В сезоне-2020/21 Мбаппе провел 40 матчей за «ПСЖ», на его счету 33 гола и 10 результативных передач. У Неймара 13 мячей и 8 голевых передач в 22 встречах за парижскую команду. Контракты обоих футболистов действуют до конца июня 2022 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://cadenaser.com/programa/2021/04/16/el_larguero/1618528479_817754.html
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