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Почеттино заявил, что намерен сохранить Мбаппе и Неймара в «ПСЖ»

18:16
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино заявил, что намерен удержать лидеров команды, нападающих Кильяна Мбаппе и Неймара.

«Цель «ПСЖ» — сохранить ведущих футболистов и достичь чего-то важного, вроде победы в Лиге чемпионов. Клуб делает все, чтобы сохранить Неймара и Мбаппе. У нас с Кильяном отличные отношения, я настроен оптимистично и собираюсь сделать все, чтобы оставить его в команде», — приводит Cadena Ser слова Почеттино.

В сезоне-2020/21 Мбаппе провел 40 матчей за «ПСЖ», на его счету 33 гола и 10 результативных передач. У Неймара 13 мячей и 8 голевых передач в 22 встречах за парижскую команду. Контракты обоих футболистов действуют до конца июня 2022 года.

Дополнительная информация:

https://cadenaser.com/programa/2021/04/16/el_larguero/1618528479_817754.html

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