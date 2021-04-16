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«ПСЖ» согласовал новый контракт с Неймаром

19:59
Неймар. Фото Reuters
Неймар. Фото Reuters
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«ПСЖ» согласовал новый контракт с нападающим Неймаром, сообщает у себя в Twitter журналист Николо Скира.

По информации источника, 29-летний бразилец подпишет контракт с парижским клубом до 2026 года с опцией продления еще на один год. Сообщается, что футболист будет получать 30 миллионов евро в год. «ПСЖ» официально объявит о заключении сделки в ближайшие дни.

Неймар выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года. В сезоне-2020/21 бразилец провел 22 матча за парижан, на его счету 13 голов и 8 результативных передач. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2022 года.

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