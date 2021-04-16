«ПСЖ» согласовал новый контракт с Неймаром
«ПСЖ» согласовал новый контракт с нападающим Неймаром, сообщает у себя в Twitter журналист Николо Скира.
По информации источника, 29-летний бразилец подпишет контракт с парижским клубом до 2026 года с опцией продления еще на один год. Сообщается, что футболист будет получать 30 миллионов евро в год. «ПСЖ» официально объявит о заключении сделки в ближайшие дни.
Done deal and confirmed! #Neymar will extend his contract with #PSG until 2026 with an option for another season (€ 30M/year). Official announce is coming in the next few days. #transfers https://t.co/WsSZ6Gp5hT— Nicol? Schira (@NicoSchira) April 16, 2021
Неймар выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года. В сезоне-2020/21 бразилец провел 22 матча за парижан, на его счету 13 голов и 8 результативных передач. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2022 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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