«ПСЖ» согласовал новый контракт с Неймаром

«ПСЖ» согласовал новый контракт с нападающим Неймаром, сообщает у себя в Twitter журналист Николо Скира.

По информации источника, 29-летний бразилец подпишет контракт с парижским клубом до 2026 года с опцией продления еще на один год. Сообщается, что футболист будет получать 30 миллионов евро в год. «ПСЖ» официально объявит о заключении сделки в ближайшие дни.

Done deal and confirmed! #Neymar will extend his contract with #PSG until 2026 with an option for another season (€ 30M/year). Official announce is coming in the next few days. #transfers https://t.co/WsSZ6Gp5hT — Nicol? Schira (@NicoSchira) April 16, 2021

Неймар выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года. В сезоне-2020/21 бразилец провел 22 матча за парижан, на его счету 13 голов и 8 результативных передач. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2022 года.