Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 17:25

Почеттино: «У меня хорошие отношения со всеми игроками «ПСЖ»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал об отношениях с нападающим клуба Килианом Мбаппе.

«У меня с ним хорошие отношения, как и со всеми игроками. Отношения сложились со временем. На наших глазах он взрослел. Мы рады видеть, как он развивается», — цитирует Почеттино L'Equipe.

Ранее появилась информация, что футболисты «ПСЖ» недовольны главным тренером команды Маурисио Почеттино.

Аргентинец возглавляет «ПСЖ» с января 2021 года. Контракт специалиста действует до конца июня 2023 года.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Рубин

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Локомотив

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Рома

П1

23%

1.93

X2

19%

1.93

Ф1 (0)

13%

1.42
Маурисио Почеттино
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет, если приседать каждый день 20 раз?
У Валуева снегоболотоход, у Третьяка - шесть квартир и домов, а у Фетисова деньги. Названы самые богатые спортсмены-депутаты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зидан изучает предложение от руководства «ПСЖ». Он — основной кандидат на должность главного тренера
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 22 5 4 70-29 71
2
 Марсель 31 17 8 6 51-29 59
3
 Ренн 32 17 5 10 69-34 56
4
 Монако 32 15 8 9 50-34 53
5
 Страсбур 31 14 10 7 52-33 52
6
 Ницца 31 15 7 9 40-27 51
7
 Лилль 31 12 12 7 39-36 48
8
 Ланс 31 13 8 10 48-40 47
9
 Лион 31 12 11 8 44-40 46
10
 Нант 31 13 7 11 40-34 46
11
 Монпелье 31 12 5 14 44-44 41
12
 Брест 31 10 9 12 39-45 39
13
 Реймс 31 8 12 11 34-35 36
14
 Анже 31 8 9 14 35-45 33
15
 Труа 31 8 8 15 29-44 32
16
 Лорьян 31 7 10 14 31-50 31
17
 Клермон Фут 31 7 7 17 31-60 28
18
 Сент-Этьен 31 6 9 16 33-61 27
19
 Бордо 31 5 11 15 41-71 26
20
 Метц 31 4 11 16 28-57 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.04 22:00
Ренн – Монако
 2 : 3
16.04 18:00
Сент-Этьен – Брест
 - : -
16.04 22:00
Лилль – Ланс
 - : -
17.04 14:00
Ницца – Лорьян
 - : -
17.04 16:00
Метц – Клермон Фут
 - : -
17.04 16:00
Монпелье – Реймс
 - : -
17.04 16:00
Нант – Анже
 - : -
17.04 16:00
Труа – Страсбур
 - : -
17.04 18:05
Лион – Бордо
 - : -
17.04 21:45
ПСЖ – Марсель
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 21
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 19
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 19
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 14
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 11
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 10
И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 29 2 4
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 26 2 6
Салис Абдул Самед

Салис Абдул Самед

Клермон Фут

 26 1 8
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости