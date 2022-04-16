Почеттино: «У меня хорошие отношения со всеми игроками «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал об отношениях с нападающим клуба Килианом Мбаппе.

«У меня с ним хорошие отношения, как и со всеми игроками. Отношения сложились со временем. На наших глазах он взрослел. Мы рады видеть, как он развивается», — цитирует Почеттино L'Equipe.

Ранее появилась информация, что футболисты «ПСЖ» недовольны главным тренером команды Маурисио Почеттино.

Аргентинец возглавляет «ПСЖ» с января 2021 года. Контракт специалиста действует до конца июня 2023 года.