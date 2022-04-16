Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан является фаворитом на пост главного тренера «ПСЖ», сообщает Le Parisien.

Между сторонами уже была встреча. Сейчас Зидан изучает предложение «ПСЖ».

Некоторые источники сообщают, что Зидан отдает предпочтение сборной Франции.

49-летний специалист остается без работы с момента ухода из «Реала» в мае 2021 года.

С мадридской командой Зидан два раза выиграл чемпионат Испании, два раза стал обладателем Суперкубка Испании, трижды победил в Лиге чемпионов. Кроме того, «Реал» стал двукратным обладателем Суперкубка УЕФА и два раза победил на клубном чемпионате мира.