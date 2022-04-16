Зидан изучает предложение от руководства «ПСЖ». Он — основной кандидат на должность главного тренера
Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан является фаворитом на пост главного тренера «ПСЖ», сообщает Le Parisien.
Между сторонами уже была встреча. Сейчас Зидан изучает предложение «ПСЖ».
Некоторые источники сообщают, что Зидан отдает предпочтение сборной Франции.
49-летний специалист остается без работы с момента ухода из «Реала» в мае 2021 года.
С мадридской командой Зидан два раза выиграл чемпионат Испании, два раза стал обладателем Суперкубка Испании, трижды победил в Лиге чемпионов. Кроме того, «Реал» стал двукратным обладателем Суперкубка УЕФА и два раза победил на клубном чемпионате мира.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|31
|22
|5
|4
|70-29
|71
|
2
|Марсель
|31
|17
|8
|6
|51-29
|59
|
3
|Ренн
|32
|17
|5
|10
|69-34
|56
|
4
|Монако
|32
|15
|8
|9
|50-34
|53
|
5
|Страсбур
|31
|14
|10
|7
|52-33
|52
|
6
|Ницца
|31
|15
|7
|9
|40-27
|51
|
7
|Лилль
|31
|12
|12
|7
|39-36
|48
|
8
|Ланс
|31
|13
|8
|10
|48-40
|47
|
9
|Лион
|31
|12
|11
|8
|44-40
|46
|
10
|Нант
|31
|13
|7
|11
|40-34
|46
|
11
|Монпелье
|31
|12
|5
|14
|44-44
|41
|
12
|Брест
|31
|10
|9
|12
|39-45
|39
|
13
|Реймс
|31
|8
|12
|11
|34-35
|36
|
14
|Анже
|31
|8
|9
|14
|35-45
|33
|
15
|Труа
|31
|8
|8
|15
|29-44
|32
|
16
|Лорьян
|31
|7
|10
|14
|31-50
|31
|
17
|Клермон Фут
|31
|7
|7
|17
|31-60
|28
|
18
|Сент-Этьен
|31
|6
|9
|16
|33-61
|27
|
19
|Бордо
|31
|5
|11
|15
|41-71
|26
|
20
|Метц
|31
|4
|11
|16
|28-57
|23
|15.04
|22:00
|
Ренн – Монако
|2 : 3
|16.04
|18:00
|
Сент-Этьен – Брест
|- : -
|16.04
|22:00
|
Лилль – Ланс
|- : -
|17.04
|14:00
|
Ницца – Лорьян
|- : -
|17.04
|16:00
|
Метц – Клермон Фут
|- : -
|17.04
|16:00
|
Монпелье – Реймс
|- : -
|17.04
|16:00
|
Нант – Анже
|- : -
|17.04
|16:00
|
Труа – Страсбур
|- : -
|17.04
|18:05
|
Лион – Бордо
|- : -
|17.04
|21:45
|
ПСЖ – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|21
|
|
Мартен Террье
Ренн
|19
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|19
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|14
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|11
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|29
|2
|4
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|26
|2
|6
|
|
Салис Абдул Самед
Клермон Фут
|26
|1
|8