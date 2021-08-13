Почеттино рад переходу Месси в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мнением о составе команды и переходе нападающего Лионеля Месси.

«Когда приходят несколько игроков, это не всегда легко для тренерского штаба, самих новичков и клуба. Но это наша работа, нам нужно оставаться конкурентоспособными. Наш приоритет — брать три очка. И мы сосредоточены на этом.

Мы рады, что с нами Месси. Приятно приветствовать его здесь. Он полон позитивной энергии. У нас прекрасная команда. Мы можем быть конкурентоспособными и надеемся сделать все возможное для достижения целей клуба», — приводит слова Почеттино пресс-служба клуба.

«ПСЖ» объявил о переходе Месси 10 августа. Его контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на сезон.