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В контракт Месси с «ПСЖ» включены фан-токены клуба

18:33
Лионель Месси. Фото Instagram
Лионель Месси. Фото Instagram
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Контракт аргентинского форварда Лионеля Месси, который перешел в «ПСЖ», включает выплаты в фанатских токенах французского клуба, информирует Sky Sports со ссылкой на Reuters.

Клуб распространяет собственные криптомонеты. Какой процент от продажи фан-токенов получит Месси, не уточняется.

Фан-токены — тип криптовалюты, который позволяет их владельцам участвовать в опросах футбольного клуба, при принятии малозначительных решений. Как и прочие цифровые активы, токен можно продать на бирже.

Свои криптомонеты выпустили многие клубы, включая «ПСЖ», итальянский «Ювентус» и испанскую «Барселону». В этом году криптовалютный проект запускают чемпион АПЛ «Манчестер Сити» и итальянский «Милан».

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Иван Шитик все материалы автора

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