Sky Sports: Месси останется в «ПСЖ», клуб готов расстаться с Неймаром

Нападающий Лионель Месси останется в «ПСЖ». Он будет играть за команду в следующем сезоне, сообщает Sky Sports.

А вот форвард Неймар может покинуть клуб. Парижане готовы продать футболиста летом, если получат достоянное предложение.

Отмечается, что МЛС является наиболее возможным вариантов продолжения карьеры для Неймара, так как он сам не раз заявляли о своем желании попробовать заиграть там.

В текущем сезоне 34-летний Месси провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и сделал 11 результативных передач.В этом сез

оне 30-летний Неймар провел 25 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.