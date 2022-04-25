Sky Sports: Месси останется в «ПСЖ», клуб готов расстаться с Неймаром
Нападающий Лионель Месси останется в «ПСЖ». Он будет играть за команду в следующем сезоне, сообщает Sky Sports.
А вот форвард Неймар может покинуть клуб. Парижане готовы продать футболиста летом, если получат достоянное предложение.
Отмечается, что МЛС является наиболее возможным вариантов продолжения карьеры для Неймара, так как он сам не раз заявляли о своем желании попробовать заиграть там.
В текущем сезоне 34-летний Месси провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и сделал 11 результативных передач.В этом сез
оне 30-летний Неймар провел 25 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|34
|24
|6
|4
|76-31
|78
|
2
|Марсель
|34
|19
|8
|7
|56-33
|65
|
3
|Монако
|34
|17
|8
|9
|55-35
|59
|
4
|Ренн
|34
|18
|5
|11
|75-36
|59
|
5
|Ницца
|34
|17
|7
|10
|43-29
|57
|
6
|Страсбур
|34
|15
|11
|8
|55-36
|56
|
7
|Ланс
|34
|15
|9
|10
|53-42
|54
|
8
|Лион
|34
|14
|11
|9
|56-45
|52
|
9
|Лилль
|34
|13
|12
|9
|42-40
|51
|
10
|Нант
|34
|14
|8
|12
|48-41
|50
|
11
|Брест
|34
|12
|9
|13
|43-48
|45
|
12
|Монпелье
|34
|12
|6
|16
|46-51
|42
|
13
|Реймс
|34
|9
|13
|12
|36-37
|40
|
14
|Анже
|34
|8
|11
|15
|38-51
|35
|
15
|Лорьян
|34
|8
|10
|16
|33-57
|34
|
16
|Клермон Фут
|34
|8
|9
|17
|35-63
|33
|
17
|Труа
|34
|8
|9
|17
|30-47
|33
|
18
|Сент-Этьен
|34
|7
|10
|17
|38-68
|31
|
19
|Бордо
|34
|5
|12
|17
|47-84
|27
|
20
|Метц
|34
|4
|12
|18
|29-60
|24
|29.04
|22:00
|
Страсбур – ПСЖ
|- : -
|30.04
|18:00
|
Ланс – Нант
|- : -
|30.04
|22:00
|
Ренн – Сент-Этьен
|- : -
|1.05
|14:00
|
Труа – Лилль
|- : -
|1.05
|16:00
|
Брест – Клермон Фут
|- : -
|1.05
|16:00
|
Лорьян – Реймс
|- : -
|1.05
|16:00
|
Монако – Анже
|- : -
|1.05
|16:00
|
Монпелье – Метц
|- : -
|1.05
|18:05
|
Бордо – Ницца
|- : -
|1.05
|21:45
|
Марсель – Лион
|- : -
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|23
|
|
Мартен Террье
Ренн
|21
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|20
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|14
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|11
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|30
|2
|4
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|28
|2
|6
|
|
Жемерсон
Метц
|14
|2
|3