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Сегодня, 02:47

Почеттино назвал важной победу в чемпионате Франции, несмотря на вылет из Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Маруисио Почеттино отметил, что победа в чемпионате Франции важна для парижского клуба. Парижане в этом сезоне вылетели из Лиги чемпионов в 1/8 финала.

«Да, вылет из Лиги чемпионов — это всегда разочарование, клуб гонится за ним. Но мы должны признать ценность всех турниров, в которых участвует «ПСЖ». Чемпионат Франции проводится в течение всего года, что требует стабильности. В какой бы стране, во Франции, в Италии, в Англии победить очень сложно», — цитирует GFFN Почеттино.

«ПСЖ» станет чемпионом лиги 1 сезона-2021/22, если выиграет у «Ланса» в эти выходные.

Маурисио Почеттино
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 ПСЖ 33 24 5 4 75-30 77
2
 Марсель 33 18 8 7 55-33 62
3
 Монако 33 16 8 9 51-34 56
4
 Страсбур 33 15 11 7 55-35 56
5
 Ренн 33 17 5 11 70-36 56
6
 Ницца 33 16 7 10 42-29 54
7
 Ланс 33 15 8 10 52-41 53
8
 Лион 33 13 11 9 51-43 49
9
 Лилль 33 12 12 9 41-40 48
10
 Нант 33 13 8 12 43-38 47
11
 Монпелье 33 12 6 15 44-46 42
12
 Брест 33 11 9 13 42-48 42
13
 Реймс 33 9 13 11 36-36 40
14
 Анже 33 8 10 15 36-49 34
15
 Лорьян 33 8 10 15 33-52 34
16
 Труа 33 8 9 16 30-46 33
17
 Клермон Фут 33 8 8 17 33-61 32
18
 Сент-Этьен 33 7 10 16 37-64 31
19
 Бордо 33 5 12 16 44-79 27
20
 Метц 33 4 12 17 29-59 24
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23.04 18:00
Лион – Монпелье
 - : -
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Сент-Этьен – Монако
 - : -
23.04 22:00
ПСЖ – Ланс
 - : -
24.04 14:00
Ренн – Лорьян
 - : -
24.04 16:00
Клермон Фут – Анже
 - : -
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Метц – Брест
 - : -
24.04 16:00
Нант – Бордо
 - : -
24.04 16:00
Ницца – Труа
 - : -
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Лилль – Страсбур
 - : -
24.04 21:45
Реймс – Марсель
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ПСЖ

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Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

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Виссам Бен-Йеддер

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Монако

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Кильян Мбаппе

ПСЖ

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Лионель Месси

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Амари Траоре

Амари Траоре

Ренн

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