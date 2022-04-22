Почеттино назвал важной победу в чемпионате Франции, несмотря на вылет из Лиги чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Маруисио Почеттино отметил, что победа в чемпионате Франции важна для парижского клуба. Парижане в этом сезоне вылетели из Лиги чемпионов в 1/8 финала.

«Да, вылет из Лиги чемпионов — это всегда разочарование, клуб гонится за ним. Но мы должны признать ценность всех турниров, в которых участвует «ПСЖ». Чемпионат Франции проводится в течение всего года, что требует стабильности. В какой бы стране, во Франции, в Италии, в Англии победить очень сложно», — цитирует GFFN Почеттино.

«ПСЖ» станет чемпионом лиги 1 сезона-2021/22, если выиграет у «Ланса» в эти выходные.