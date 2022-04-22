Мбаппе запросил у «Реала на 100 миллионов евро больше, чем было ранее согласовано

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе запросил у «Реала» на 100 миллионов евро больше, чем было согласовано изначально, сообщает COPE.

По данным источника, 23-летний француз запросил у мадридцев на 100 миллионов евро больше, чем заявлялось ранее, однако «Реал» отказал французу. Есть вероятность, что Мбаппе на фоне этого заключит контракт с «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 33 мяча и отдал 22 результативные передачи в 41 матче за «ПСЖ» во всех турнирах. Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.