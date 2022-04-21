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Сегодня, 22:28

Мама Мбаппе прилетела в Доху на переговоры с «ПСЖ»

Иван Шитик
Корреспондент
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«ПСЖ» пытается уговорить нападающего Килиана Мбаппе остаться в клубе и продлить контракт, сообщает Marca.

Мать форварда вместе с его младшим братом Этаном, которые играет в академии «ПСЖ», прилетела в Доху. Она будет лично участвовать в новом раунде переговоров с французским клубом.

Французский клуб настроен оптимистично, так как считает, что мама Килиана может сыграть ключевую роль в переговорах о новом контракте.

Несмотря на все это, «Реал» сохраняет оптимизм и верит, что 23-летний француз не изменит принятое ранее решение.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 33 мяча и отдал 22 результативные передачи в 41 матче за «ПСЖ» во всех турнирах. Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
0
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 33 24 5 4 75-30 77
2
 Марсель 33 18 8 7 55-33 62
3
 Монако 33 16 8 9 51-34 56
4
 Страсбур 33 15 11 7 55-35 56
5
 Ренн 33 17 5 11 70-36 56
6
 Ницца 33 16 7 10 42-29 54
7
 Ланс 33 15 8 10 52-41 53
8
 Лион 33 13 11 9 51-43 49
9
 Лилль 33 12 12 9 41-40 48
10
 Нант 33 13 8 12 43-38 47
11
 Монпелье 33 12 6 15 44-46 42
12
 Брест 33 11 9 13 42-48 42
13
 Реймс 33 9 13 11 36-36 40
14
 Анже 33 8 10 15 36-49 34
15
 Лорьян 33 8 10 15 33-52 34
16
 Труа 33 8 9 16 30-46 33
17
 Клермон Фут 33 8 8 17 33-61 32
18
 Сент-Этьен 33 7 10 16 37-64 31
19
 Бордо 33 5 12 16 44-79 27
20
 Метц 33 4 12 17 29-59 24
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23.04 18:00
Лион – Монпелье
 - : -
23.04 20:00
Сент-Этьен – Монако
 - : -
23.04 22:00
ПСЖ – Ланс
 - : -
24.04 14:00
Ренн – Лорьян
 - : -
24.04 16:00
Клермон Фут – Анже
 - : -
24.04 16:00
Метц – Брест
 - : -
24.04 16:00
Нант – Бордо
 - : -
24.04 16:00
Ницца – Труа
 - : -
24.04 18:05
Лилль – Страсбур
 - : -
24.04 21:45
Реймс – Марсель
 - : -
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Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 23
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 20
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 19
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 14
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 11
Амари Траоре

Амари Траоре

Ренн

 10
И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 29 2 4
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 27 2 6
Салис Абдул Самед

Салис Абдул Самед

Клермон Фут

 28 1 8
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