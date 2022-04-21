Мама Мбаппе прилетела в Доху на переговоры с «ПСЖ»

«ПСЖ» пытается уговорить нападающего Килиана Мбаппе остаться в клубе и продлить контракт, сообщает Marca.

Мать форварда вместе с его младшим братом Этаном, которые играет в академии «ПСЖ», прилетела в Доху. Она будет лично участвовать в новом раунде переговоров с французским клубом.

Французский клуб настроен оптимистично, так как считает, что мама Килиана может сыграть ключевую роль в переговорах о новом контракте.

Несмотря на все это, «Реал» сохраняет оптимизм и верит, что 23-летний француз не изменит принятое ранее решение.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 33 мяча и отдал 22 результативные передачи в 41 матче за «ПСЖ» во всех турнирах. Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.