Платини признался, что хотел бы видеть Зидана на посту главного тренера сборной Франции

Платини рассказал, кого хотел бы видеть на посту главного тренера сборной Франции

Тренер и спортивный менеджер Мишель Платини признался, что хотел бы видеть Зинедина Зидана на посту главного тренера сборной Франции.

«Я полностью доверяю Дидье Дешаму. Он доказал, что является хорошим тренером. Он выиграл чемпионат мира, я смотрю все их матчи как фанат. Если бы я был президентом Федерации футбола Франции, оставил бы Дешама? Я хотел бы видеть Зинедина Зидана. Это было бы логично», — цитирует Платини RMC Sport.

Сборной Франции предстоит провести два товарищеских матча. 25 марта команда сыграет против Кот-д'Ивуара, а 29-го — против ЮАР.