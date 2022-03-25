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Платини признался, что хотел бы видеть Зидана на посту главного тренера сборной Франции

Платини рассказал, кого хотел бы видеть на посту главного тренера сборной Франции
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Тренер и спортивный менеджер Мишель Платини признался, что хотел бы видеть Зинедина Зидана на посту главного тренера сборной Франции.

«Я полностью доверяю Дидье Дешаму. Он доказал, что является хорошим тренером. Он выиграл чемпионат мира, я смотрю все их матчи как фанат. Если бы я был президентом Федерации футбола Франции, оставил бы Дешама? Я хотел бы видеть Зинедина Зидана. Это было бы логично», — цитирует Платини RMC Sport.

Сборной Франции предстоит провести два товарищеских матча. 25 марта команда сыграет против Кот-д'Ивуара, а 29-го — против ЮАР.

Зинедин Зидан
Сборная Франции по футболу
Мишель Платини
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 ПСЖ 29 20 5 4 59-27 65
2
 Марсель 29 15 8 6 45-27 53
3
 Ренн 29 16 4 9 63-28 52
4
 Ницца 29 15 6 8 39-23 50
5
 Страсбур 29 13 9 7 50-32 48
6
 Лилль 29 12 10 7 38-35 46
7
 Монако 29 12 8 9 43-30 44
8
 Ланс 29 12 8 9 45-39 44
9
 Лион 29 11 10 8 40-37 42
10
 Нант 29 12 6 11 36-31 42
11
 Монпелье 29 12 5 12 43-40 41
12
 Реймс 29 8 12 9 32-31 36
13
 Брест 29 9 8 12 36-43 35
14
 Анже 29 8 8 13 32-41 32
15
 Труа 29 7 8 14 27-42 29
16
 Лорьян 29 6 10 13 24-43 28
17
 Клермон Фут 29 7 7 15 28-51 28
18
 Сент-Этьен 29 6 9 14 29-51 27
19
 Метц 29 4 11 14 26-52 23
20
 Бордо 29 4 10 15 38-70 22
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Клермон Фут – Нант
 - : -
3.04 00:00
Лилль – Бордо
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3.04 00:00
Лион – Анже
 - : -
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Метц – Монако
 - : -
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 - : -
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Ницца – Ренн
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 - : -
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Страсбур – Ланс
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Виссам Бен-Йеддер

Монако

 17
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Кильян Мбаппе

ПСЖ

 16
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

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П
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ПСЖ

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Марсель

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Бенжамен Буриго

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Ренн

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