«Барса» не связывалась с Мбаппе. Клуб изучает варианты с Холанном и Салахом

«Барселона» не связывалась с нападающим «ПСЖ» Килиан Мбаппе насчет возможного трансфера, сообщает Mundo Deportivo 25 марта.

По информации источника, вместо этого каталонский клуб изучает возможность трансфера нападающих Эрлина Холанна из дортмундской «Боруссии» и Мохамеда Салаха из «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 26 мячей и отдал 17 результативных передач в 37 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что 23-летний француз готов рассмотреть предложение «Барселоны».