Певица Селена Гомес и Анри замечены на матче «ПСЖ» — «Марсель»

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Американская певица Селена Гомес и экс-французский футболист Тьерри Анри пришли на матч 6-го тура лиги 1 «ПСЖ» — «Марсель».

Рядом с Анри на «Парк де Пренс» сидит дзюдоист Тедди Ринер. Также на матче были замечены американский музыкант Фарелл Уильямс, ккомик Поль Мирабель, рэпер Ромео Элвис и бывший игрок «ПСЖ» бразилец Раи.

На данный момент счет в игре 3:0 в пользу «ПСЖ».